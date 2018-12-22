Новая зачистка от павильонов ждет Красноярск

СЕГОДНЯ 12:42 2018-12-22T12:42:20+03:00

Вот такой павильон примостил на одной из остановок ЖД района в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Новая волна зачистки от павильонов на подходе в Красноярске. В 2019-м году от временных сооружений собираются освободить Ленинский и Кировский районы.Торги на 800 тысяч уже проведены, подрядчик определен, сообщается на сайте госзакупок.

Сносить павильоны в обоих районах будет одна и та же компания. По плану, который предоставила администрация. Справиться подрядчик должен до середины декабря 2019 года. Работы будут оплачены из городского бюджета.

Напомним, по данным администрации, за текущий год Красноярск избавили от 350 временных сооружений. Снос павильонов вызвал неоднозначную реакцию у горожан. Одни были за: давно пора убрать этот «колхоз» - впереди Универсиада. Другие, понятно, против: сотни людей потеряли рабочие места. Да и бегать за каждой мелочью в супермаркет не очень удобно.