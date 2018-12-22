2018-12-22T12:42:20+03:00
Общество

Новая зачистка от павильонов ждет Красноярск

Теперь снос будет в Кировском и Ленинском районах
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Вот такой павильон примостил на одной из остановок ЖД района в Красноярске.Вот такой павильон примостил на одной из остановок ЖД района в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Новая волна зачистки от павильонов на подходе в Красноярске. В 2019-м году от временных сооружений собираются освободить Ленинский и Кировский районы.Торги на 800 тысяч уже проведены, подрядчик определен, сообщается на сайте госзакупок.

Сносить павильоны в обоих районах будет одна и та же компания. По плану, который предоставила администрация. Справиться подрядчик должен до середины декабря 2019 года. Работы будут оплачены из городского бюджета.

Напомним, по данным администрации, за текущий год Красноярск избавили от 350 временных сооружений. Снос павильонов вызвал неоднозначную реакцию у горожан. Одни были за: давно пора убрать этот «колхоз» - впереди Универсиада. Другие, понятно, против: сотни людей потеряли рабочие места. Да и бегать за каждой мелочью в супермаркет не очень удобно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Снег ослепил»: автобус с 15 вахтовиками съехал в кювет под Ачинском
Режим повышенной готовности объявлен в новогодние праздники в Красноярском крае
Разбивший свою машину о забор житель Красноярска заплатит 30 тысяч
Картину Сурикова привезут в Красноярск
Компанию депутата Романа Гольдмана банкротят в суде
Проезд на острове Отдыха закрыли в Красноярске
Красноярские медики прошли стажировку в Германии
Горсовет требует увольнения главного рекламщика Красноярска
В Канске в воспитательной колонии для несовершеннолетних сняли фильм про декабристов
ВТБ в Красноярске: в «черную пятницу» клиенты увеличили траты на 9%
В Красноярском крае жители сдали силовикам главу села, вырубающего лес
В Красноярске эксперты проверили хлеб на качество
«Елки Последние»
«Сибиряку» отказали в переносе сроков сдачи Николаевского проспекта
Врачи - за жизнь: в Красноярске наградили гинекологов, отговоривших от абортов больше всего женщин
В Красноярском крае 8-летний мальчик упал в яму с горящей золой
Подростку из Игарки дали 2 года условно за кражу, вымогательство и угрозы
Деды Морозы на снегоходах собрали 607 000 рублей на подарки школьникам в Приисковом