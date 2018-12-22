2018-12-22T11:30:24+03:00
Общество

Режим повышенной готовности объявлен в новогодние праздники в Красноярском крае

С 25 декабря по 14 января
Ася ЖУКОВА
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Режим повышенной готовности объявлен в новогодние праздники в Красноярском крае.Режим повышенной готовности объявлен в новогодние праздники в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В новогодние и рождественские праздники в Красноярском крае будет действовать режим повышенной готовности. Как рассказали в пресс-службе региональной администрации, он объявлен с 25 декабря по 14 января. Под особый контроль взяты места проведения массовых мероприятий, работа социальных учреждений, медицинских и спортивных объектов:

- Всего 2273 объекта с массовым пребыванием людей, задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников, 25 площадок запуска фейерверков с общей вместимостью более 20 тысяч человек.

Накануне, 21 декабря, вопросы безопасности новогодних праздников обсудили в правительстве региона. По словам первого замначальника ГУ МЧС России по краю Вадима Сизых, с 1 декабря у нас проводятся две профилактические операции «Новый год» и «Месяц безопасности».

В праздничные дни будет обеспечен усиленный режим работы спасательных служб. Такое поручение дал зампредседателя правительства края Анатолий Цыкалов:

- Руководителям нужно самим посетить проблемные места, определить ответственных за безопасность. Я лично буду дежурить в Новый год и вас к этому призываю.

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