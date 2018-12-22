СЕГОДНЯ 08:08 2018-12-22T08:08:02+03:00

Разбивший свою машину о забор житель Красноярска заплатит 30 тысяч. Фото: ЧП - Красноярск.

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Житель Красноярска, разбивший собственную Honda о забор и электоопору, должен будет заплатить 30 тысяч рублей. Авария случилась в Советском районе между остановками «Зенит» и «Центральный рынок Советского района», рассказали очевидцы в паблике ЧП – Красноярск.

Водитель Honda направлялся в сторону центра. Однако на скользкой дороге потерял управление. В итоге автомобиль вылетел с проезжей части, въехал в забор и столб. Судя по фото, размещенным в группе, повреждения оказались незначительными.

За что же 30 тысяч? По словам свидетелей, мужчина, находившийся за рулем иномарки, был пьян. Прибор показал около 0,7 промилле.

- В состоянии алкогольного опьянения за рулем его задержали впервые, - пояснили в пресс-службе УГИБДД. – Поэтому возбудили административное дело. Теперь водителя ждет штраф – 30 тысяч рублей. А также лишение прав, максимальный срок – два года.