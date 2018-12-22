Картину Сурикова привезут в Красноярск

СЕГОДНЯ 07:51 2018-12-22T07:51:34+03:00

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Известную картину Василия Сурикова привезут в Красноярск в дни Всемирных студенческих Игр. Об этом сообщили на сайте Универсиады.

Стоит отметить, что полотно прибудет в достойном окружении. Вместе с этюдами к картине, портретами сибиряков и пейзажами кисти нашего художника. Сейчас все они находятся в музеях – Третьяковской галерее и других. А в марте 2019 года займут свое место в красноярском художественном музее имени Василия Сурикова.

К слову, «Взятие снежного городка» - это одна из самых знаменитых работ мастера. Написанная в 1891-м году, она запечатлела традиционную народную забаву.

Сегодня картина – в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Ее выставляли в Красноярске только один раз – 20 лет назад – в 1998-м. А в 2015-м в честь 125-летнего юбилея картины в Красноярск из Третьяковской галереи привозили этюды Василия Сурикова.