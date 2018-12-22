Компанию депутата Романа Гольдмана банкротят в суде

СЕГОДНЯ 07:34 2018-12-22T07:34:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Компанию «Нефтьрезерв» бизнесмена и депутата краевого Законодательного собрания Романа Гольдмана намереваются признать банкротом. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Красноярского края 20 декабря. Он поступил от ООО «СибТоргНефть».

По данным из открытых источников, «Нефтьрезерв» считается правопреемником компании АО «Сангилен+», принадлежащей депутату.

Как сказано в документах суда, «СибТоргНефть» и «Нефтьрезерв» заключили договор о поставке нефтепродуктов на 19,5 миллионов рублей. Вскоре первая перечислила около 3 миллионов. Однако продукция получена не была. Тогда фирма посчитала это необоснованным обогащением и потребовала вернуть сумму.

Напомним, не так давно компанией «Сангилен+» интересовались следователи. На ее руководителя завели уголовное дело за неуплату налогов – в сумме 56 миллионов рублей. Сначала предприниматель объявил на пресс-конференции, что не собирается выплачивать. Однако через некоторое время изменил решение и погасил долг. Соответственно, дело против него пообещали закрыть.