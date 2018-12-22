2018-12-22T06:07:38+03:00
Общество

Проезд на острове Отдыха закрыли в Красноярске

… Из-за соревнований во Дворце Ярыгина
Ася ЖУКОВА
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Проезд на острове Отдыха закрыли в Красноярске.Проезд на острове Отдыха закрыли в Красноярске.Фото: Архив "КП"
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На острове Отдыха в Красноярске временно закрыли проезд. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение ограничено сегодня, 22 декабря, с 7 до 15 часов 27 декабря.

Это необходимая мера безопасности, поясняют в мэрии. Ведь в субботу во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина начался турнир по керлингу среди женских команд - в рамках тестовых соревнований Всемирных студенческих игр-2019.

Поэтому для машин перекрыли участок дороги Остров Отдыха с северной стороны спортивного комплекса (по адресу остров Отдыха, 12). Выставили знаки «Движение запрещено».

Напомним, со вчерашнего дня, 21 декабря, на левобережье действует еще одно изменение. Отменили левый поворот у ГорДК. Теперь, чтобы повернуть с проспекта Свободного на улицу Годенко, вы должны развернуться на Высотной или объехать через улицы Можайского и Курчатова.

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