Проезд на острове Отдыха закрыли в Красноярске

СЕГОДНЯ 06:07 2018-12-22T06:07:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На острове Отдыха в Красноярске временно закрыли проезд. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, движение ограничено сегодня, 22 декабря, с 7 до 15 часов 27 декабря.

Это необходимая мера безопасности, поясняют в мэрии. Ведь в субботу во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина начался турнир по керлингу среди женских команд - в рамках тестовых соревнований Всемирных студенческих игр-2019.

Поэтому для машин перекрыли участок дороги Остров Отдыха с северной стороны спортивного комплекса (по адресу остров Отдыха, 12). Выставили знаки «Движение запрещено».

Напомним, со вчерашнего дня, 21 декабря, на левобережье действует еще одно изменение. Отменили левый поворот у ГорДК. Теперь, чтобы повернуть с проспекта Свободного на улицу Годенко, вы должны развернуться на Высотной или объехать через улицы Можайского и Курчатова.