2018-12-22T05:52:07+03:00
Общество

Красноярские медики прошли стажировку в Германии

25 человек отправились в ведущие клиники
Ася ЖУКОВА
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Специалисты 20-й больницы на стажировке в Германии. Фото: пресс-служба минздрава края.Специалисты 20-й больницы на стажировке в Германии. Фото: пресс-служба минздрава края.
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Красноярские медики прошли обучение в клиниках Германии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края. На днях итоги стажировок обсудил с медиками губернатор региона Александр Усс.

Ему рассказали о технологиях лечения сложных болезней, который используют в западных клиниках. А теперь отрабатывают и в нашей стране.

Напомним, с предложением отправлять специалистов практиковаться в зарубежные больницы Александр Усс выступил в прошлом году. После его поручения был сформирован список из 25 кандидатов. В ноябре они уехали перенимать опыт коллег из Германии. Месяц работали со знаменитыми специалистами – кардиологами, онкологами, травматологами, неврологами.

По словам главы края, он сам проходил практику в Германии. И понял: перенимать опыт необходимо:

- Не надо жалеть средств на обучение и повышение квалификации врачей. Взамен мы получаем главное – опыт спасения жизней красноярцев.

Отметим, врачи, которые попали в программу стажировок, должны проработать в клиниках региона не меньше 5 лет.

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