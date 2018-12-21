Горсовет требует увольнения главного рекламщика Красноярска

СЕГОДНЯ 15:19 2018-12-21T15:19:50+03:00

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Депутаты горсовета ополчились на главного рекламщика Красноярска Артура Веккессера и требуют его увольнения. Причина - отчет о работе за минувший год, который делал сегодня на сессии чиновник. В Красноярске, напомним, должны были снести незаконные рекламные конструкции, - таких 2 269. К концу декабря львиной доли из них (1 595) в городе быть не должно.

Почему же так много незаконной рекламы? На каждую конструкцию власти заключают с рекламщиками отдельный договор, - на определенный промежуток времени. По окончании срока договора реклама переходит в разряд незаконных. А место выставляется на торги. Депутаты считают, что именно эту работу чиновник и не проводил, как следует. Таким образом, бюджет города не получил 170 миллионов рублей, и это только за минувший год. В связи с этим народные избранники даже заподозрили, что в Красноярске идет передел рынка наружной рекламы.