В Канске в воспитательной колонии для несовершеннолетних сняли фильм про декабристов

СЕГОДНЯ 14:57 2018-12-21T15:01:19+03:00

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В Канской воспитательной колонии для несовершеннолетних сняли фильм о восстании декабристов. Главные роли в нем играют сами воспитанники учреждения, сообщает пресс-служба краевого ГУФСИН. К съемкам привлекли профессионалов: оператором-постановщиком стал руководитель киностудии Канского морского кадетского корпуса, а режиссером - директор театральной студии «Небо», созданной при колонии, Лариса Хамина.

Подростки-преступники снялись в кино в роли декабристов .Видео: ФСИН по Красноярскому краю

По сюжету подростки приходят в музей и узнают, что в Канском округе Енисейской губернии жили в ссылке декабристы Щепин-Ростовский, Игельстром, Фаленберг, Мозалевский и Соловьев. Неожиданно для себя ребята оказываются в прошлом, в 1825 году, и становятся теми самыми декабристами. Что было дальше - посмотрите сами.

В ГУФСИН говорят, что съемки шли в ускоренном режиме, всего 2 месяца. И конечно, цель у фильма в первую очередь воспитательная. Сами осужденные от опыта в восторге. Все-таки они дети, хоть и преступили закон.