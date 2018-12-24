ВТБ начинает продажи ипотеки через Почта Банк

СЕГОДНЯ 08:03 2018-12-24T08:03:45+03:00

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ВТБ запускает продажи ипотечных кредитов через Почта Банк. Пилотный проект стартовал в Самарской и Свердловской областях, а также в Республике Башкортостан. Теперь заявку на ипотеку от ВТБ жители этих регионов могут оформить на сайте Почта Банка либо в одном из его отделений.

На первоначальном этапе в пилоте примут участие более 400 отделений Почта Банка, в том числе в почтовых отделениях и МФЦ регионов. После заполнения заявки на сайте или в точке обслуживания с клиентом свяжется менеджер ВТБ и обсудит дальнейшие шаги по оформлению ипотечного кредита.

«Мы развиваем ипотечный бизнес и наращиваем продажи за счет внедрения новых продуктов и услуг, активной цифровизации сервисов, а также расширения партнерской сети. Запускаемый проект – это эффективное использование потенциала и возможностей двух крупных банков. Уверены, что совместный пилот с Почта Банком поможет сделать процесс оформления ипотеки еще более комфортным и доступным для жителей нашей страны», – отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного кредитования банка ВТБ.

«Партнерское взаимодействие эффективно для привлечения клиентов и продажи банковских продуктов, тем более в Почта Банке, одним главных преимуществ которого является масштабная региональная сеть, охватывающая всю страну, в том числе небольшие населенные пункты. Об ипотеке нас часто спрашивают клиенты, но поскольку мы не планируем пока самостоятельно выдавать ипотеку, возникла идея партнерского проекта с ВТБ. Регионы для проведения пилота были выбраны исходя из динамики рынка недвижимости, объема застройки и покупательского спроса. Пилотный проект продлится 4 месяца, и по его итогам будет принято решение о его масштабировании на другие регионы страны», – отметил руководитель дирекции коммерческого развития Почта Банка Денис Лопатин.

Кредит на покупку недвижимости в ВТБ доступен по ставке 9,3% годовых при наличии комплексного страхования и по программе «Больше метров – меньше ставка» (для квартир площадью от 65 кв. м). Оформление кредита по двум документам и без справки о доходах в рамках предложения «Победа над формальностями» доступно также по ставке от 9,3%. Для зарплатных клиентов Группы ВТБ и заемщиков категории «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления) предусмотрена ставка от 9,5%.

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