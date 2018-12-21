ВТБ в Красноярске: в «черную пятницу» клиенты увеличили траты на 9%

СЕГОДНЯ 14:43 2018-12-21T14:43:18+03:00

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Розничный бизнес банка ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов во время традиционных ноябрьских распродаж, сравнив ее с предыдущими выходными месяца.

Общий объем транзакций, совершенных по картам ВТБ в Красноярске с 23 по 25 ноября 2018 г., вырос на 9% и превысил 26 млн рублей. Максимальный объем средств клиенты ВТБ потратили в магазинах одежды (11,5 млн рублей).

Наибольшую динамику по сравнению с предыдущими выходными ноября показали транзакции в категории «Косметика» (+59%) и «Бытовая техника» (+54%).

По объему транзакций (26 млн рублей), совершенных в «черную пятницу», Красноярск входит в десятку лидеров по стране. Наибольший объем транзакций клиенты ВТБ совершили в Москве (900 млн рублей), Санкт-Петербурге (300 млн), Хабаровске (50 млн), Новосибирске (42 млн). В число лидеров также вошли Екатеринбург и Самара (свыше 30 млн), Казань и Ростов-на-Дону (по 25 млн).

Размер «среднего чека» во время ноябрьских распродаж в Красноярске увеличился на 7% по сравнению с предыдущими выходными, составив 4 000 рублей.

Лидеры по среднему чеку - Москва и Владивосток (4900 и 4700 рублей, соответственно). Далее следуют Хабаровск и Краснодар (по 4400 рублей), Самара (4100 рублей), Казань и Красноярск (по 4000 рублей).

В исследовании были проанализированы наиболее популярные у клиентов категории: косметика, бытовая техника, магазины одежды и обуви, а также ювелирные украшения.

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