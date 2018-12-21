2018-12-21T13:35:01+03:00
Общество

В Красноярске эксперты проверили хлеб на качество

... и остались довольны
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Все образцы соответствуют стандартам качестваВсе образцы соответствуют стандартам качестваФото: Мария ЛЕНЦ
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Влажность, пористость, кислотность мякиша, наличие картофельной болезни, - по таким критериям специалисты Сибирского ЦСМ оценивали хлеб, представленный на полках магазинов крупных городов. Красноярск, естественно, в их числе. Кроме этих характеристик, конечно, эксперты смотрели и на маркировку, и на вкусовые добавки. В Красноярске, к слову, закупили для анализа 5 образцов хлеба из муки первого сорта, который производят в краевом центре, Березовке и Дивногорске. Ценовой диапазон - от 13,90 до 49,90 рублей.

К чести производителей стоит сказать, что добавок, улучшающих вкус хлеба, в образцах не было. Да и прочих нарушений технологии тоже не выявили. Все образцы во всех регионах (а помимо края участвовали Новосибирская и Кемеровская области и Алтай) соответствуют требованиям нормативной документации. Правда, замечания все же были - к маркировке на одном из образцов хлеба.

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