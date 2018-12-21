«Елки Последние»

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-21T14:57:08+03:00

Изменить размер текста: A A

27 декабря 2018 года выходит в прокат фильм «Ёлки Последние» — финальная часть новогоднего семейного блокбастера, рассказывающего истории обычных людей нашей необъятной страны. Теперь нам предстоит узнать, что создатели фильма «Ёлки Последние» приготовили для финальной части.

Формат снятых в разных городах киноновелл навсегда перевернул устоявшийся подход к зрительскому кино. От Калининграда до Находки — Россия в «Ёлках» стала единым пространством для новогоднего чуда.

В фильмах снимались 157 профессиональных актеров, 700 директоров кинотеатров, 1 профессиональный гонщик, 69 семей из регионов. В съемках принимали участие кошка, 3 собаки и два раза медведь, пони, выдра, игуана, улитка и «воробьиный сыч» — много раз из уст Нагиева. Устанавливались рекорды по самому массовому селфи. Летом при температуре +32 градуса снимались зимние сцены, и на них тратилось более 200 кг искусственного снега, а места съемок становились городскими достопримечательностями. Во время работы съемочные группы съели 6 ведер новогоднего «Оливье», на экране мелькали 169 елок. И за это время сменился 1 президент.

«Ёлки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй. В этом году мы будем сопереживать приключениям героев в последний раз. Но герои уходят, а чудеса продолжаются!

Кинотеатр «Mori Cinema» приглашает на предпоказ последней части киноальманаха «Ёлки последние». Перед показом зрители смогут сфотографироваться в новогодней фотозоне с самым позитивным Дедом Морозом, а также поучаствовать в розыгрыше призов от информационного партнера «Русского радио».

КОНКРЕТНО

Предпремьерный показ фильма «Ёлки Последние»

Сбор гостей 26 декабря в 19:00

Стоимость: 210 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Реклама