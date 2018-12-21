2018-12-21T13:03:43+03:00
Общество

«Сибиряку» отказали в переносе сроков сдачи Николаевского проспекта

Такое решение принял Арбитражный суд
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Как дальше будут идти работы - пока неизвестноКак дальше будут идти работы - пока неизвестноФото: Мария ЛЕНЦ
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Арбитражный суд отказал компании «Сибиряк», которая еще в октябре обратилась к КрУДору с иском о перенесении сроков сдачи Николаевского проспекта (бывшей Волочаевской). Напомним, строители просили перенести дату сдачи объекта на сентябрь 2019 года. Согласно условиям контракта, время «Ч» наступило для них 30 ноября. К этому сроку благоустройство проспекта строители завершить не успели. Но суд встал на сторону заказчика работ - КрУДор. Правда, причины решения не озвучиваются.

Что касается дальнейших работ, то пока неясно, когда именно они продолжатся. Не исключено, что завершением проекта займется другая компания.

- В любом случае сейчас мы заплатим только за те работы, которые закончены в полном объеме, - рассказали в КрУДоре. Напомним, что общая стоимость проекта - 3,3 миллиарда рублей. Развязку и проспект Николаевский открыли для движения 30 ноября.

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