Врачи - за жизнь: в Красноярске наградили гинекологов, отговоривших от абортов больше всего женщин

СЕГОДНЯ 12:35 2018-12-21T12:35:48+03:00

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Один ангелочек - одна сохраненная жизнь. В Красноярске гинекологам, которые сумели предотвратить наибольшее число абортов, уговорив женщин сохранить беременность, вручили ангелов из бисера. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава края. Ангелочков своими руками смастерили ученики школы № 150 и воспитанники воскресной школы храма св. Иоанна Предтечи. Торжественное награждение прошло в роддоме № 4, на базе которого в Красноярске реализуют проект «Врачи за жизнь».

Кстати, в этом году роддом на реализацию проекта получил грант конкурса «Православная инициатива». У некоторых врачей при этом по 17 ангелочков из бисера, а это значит, 17 детей увидят жизнь. Сами врачи говорят, что главная цель проекта - помочь женщинам и обратить внимание гинекологов на проблему прерывания беременности. Ведь иногда отношение врача к проблеме может напрямую повлиять на решение женщины.