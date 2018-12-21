2018-12-21T12:35:48+03:00
Общество

Врачи - за жизнь: в Красноярске наградили гинекологов, отговоривших от абортов больше всего женщин

Им вручили ангелов из бисера, которых своими руками сделали дети
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: минздрав Красноярского краяФото: минздрав Красноярского края
Изменить размер текста:

Один ангелочек - одна сохраненная жизнь. В Красноярске гинекологам, которые сумели предотвратить наибольшее число абортов, уговорив женщин сохранить беременность, вручили ангелов из бисера. Об этом рассказали в пресс-службе минздрава края. Ангелочков своими руками смастерили ученики школы № 150 и воспитанники воскресной школы храма св. Иоанна Предтечи. Торжественное награждение прошло в роддоме № 4, на базе которого в Красноярске реализуют проект «Врачи за жизнь».

Кстати, в этом году роддом на реализацию проекта получил грант конкурса «Православная инициатива». У некоторых врачей при этом по 17 ангелочков из бисера, а это значит, 17 детей увидят жизнь. Сами врачи говорят, что главная цель проекта - помочь женщинам и обратить внимание гинекологов на проблему прерывания беременности. Ведь иногда отношение врача к проблеме может напрямую повлиять на решение женщины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске эксперты проверили хлеб на качество
«Елки последние»
«Сибиряку» отказали в переносе сроков сдачи Николаевского проспекта
В Красноярском крае 8-летний мальчик упал в яму с горящей золой
Подростку из Игарки дали 2 года условно за кражу, вымогательство и угрозы
Деды Морозы на снегоходах собрали 607 000 рублей на подарки школьникам в Приисковом
В Красноярске вырос рынок строительства нового жилья
Выбран 71 двор, который отремонтируют в 2019 году в Красноярске
Тело неизвестного мужчины вытащили из канализации у МВДЦ «Сибирь»
В Красноярске фестиваль «Волшебный лед Сибири» перенесли на февраль
В Красноярском крае за вредные выбросы начнут привлекать к уголовной ответственности
В Красноярске появился первый указатель со списком достопримечательностей
В Красноярском крае поймали черного старателя с золотом на 2,5 миллиона
14-летний подросток спрятался в торговом центре, чтобы ограбить
В конце выходных в Красноярске ударят 30-градусные морозы
Экс-полицейского отправили в колонию на 3 года за избиение курильщика
Мужчину без трусов заметили прячущимся внутри остановки в Студгородке
В Красноярске заработал после пожара дворец спорта Ярыгина
Студентам в Красноярске на 1,5 тысячи рублей повысят именные стипендии
Усс раскритиковал Еремина за уродливую рекламу в Красноярске
Красноярские полицейские получили новые спецавтомобили
В два раза больше домов: в фонде капремонта Красноярского края отчитались о проделанной работе
В Назарове двое студентов получили сроки за угон «Жигулей»
Искать несанкционированные свалки на территории Красноярского края будут из космоса
Кадровые перестановки в администрации Красноярска: пост покинул глава департамента транспорта
Почти 50 000 000 рублей потратит Красноярск на установку шумоизоляционных экранов