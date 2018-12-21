В Красноярском крае 8-летний мальчик упал в яму с горящей золой

СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-21T12:06:47+03:00

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Небольшая котельная села Чулым Новоселовского района края долгое время складировала золу в яму, вырытую неподалеку от... местного дома культуры. Как водится, ее ничем не огородили, и раскаленная зола там тлела. Недавно в яму упал 8-летний мальчик. Об инциденте сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю.

- Ребенок получи ожоги 2 процентов тела, проходил длительное лечение в медицинском учреждении, и ему был выставлен средней тяжести вред здоровью, - говорят в пресс-службе следствия. - Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации Чулымского сельского совета, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сейчас себя чувствует мальчик - не сообщается. Виновным грозит штраф в 120 тысяч рублей, либо арест на 3 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.