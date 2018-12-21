2018-12-21T11:32:17+03:00
Происшествия

Подростку из Игарки дали 2 года условно за кражу, вымогательство и угрозы

17-летний парень заставлял знакомого отдать ему 1000 рублей и вынес из квартиры местной жительницы бытовую технику
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Подростку дали 2 года условноПодростку дали 2 года условноФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Суд приговорил к 2 годам условного срока 17-летнего жителя Игарки, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю. Попался парень на вымогательстве: с апреля по июль не давал прохода своему 16-летнему знакомому, требовал с него 1000 рублей, грозил избить. Парень пожаловался правоохранителям. Сумма небольшая, казалось бы. Но это далеко не весь впечатляющий перечень преступлений молодого человека.

- Кроме того, 1 августа этот подросток незаконно проник в квартиру к местной жительнице, откуда тайно похитил бытовую технику на общую сумму 215 тысяч рублей, распорядившись имуществом по своему усмотрению, - рассказали в следствии. - А 7 сентября подросток, встретив на улице 16- летнего потерпевшего, применяя к нему насилие, принуждал его дать показания о своей непричастности к вымогательству денежных средств.

Помимо приговора, подростка ожидают 4 года испытательного срока.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске эксперты проверили хлеб на качество
«Елки последние»
«Сибиряку» отказали в переносе сроков сдачи Николаевского проспекта
Врачи - за жизнь: в Красноярске наградили гинекологов, отговоривших от абортов больше всего женщин
В Красноярском крае 8-летний мальчик упал в яму с горящей золой
Деды Морозы на снегоходах собрали 607 000 рублей на подарки школьникам в Приисковом
В Красноярске вырос рынок строительства нового жилья
Выбран 71 двор, который отремонтируют в 2019 году в Красноярске
Тело неизвестного мужчины вытащили из канализации у МВДЦ «Сибирь»
В Красноярске фестиваль «Волшебный лед Сибири» перенесли на февраль
В Красноярском крае за вредные выбросы начнут привлекать к уголовной ответственности
В Красноярске появился первый указатель со списком достопримечательностей
В Красноярском крае поймали черного старателя с золотом на 2,5 миллиона
14-летний подросток спрятался в торговом центре, чтобы ограбить
В конце выходных в Красноярске ударят 30-градусные морозы
Экс-полицейского отправили в колонию на 3 года за избиение курильщика
Мужчину без трусов заметили прячущимся внутри остановки в Студгородке
В Красноярске заработал после пожара дворец спорта Ярыгина
Студентам в Красноярске на 1,5 тысячи рублей повысят именные стипендии
Усс раскритиковал Еремина за уродливую рекламу в Красноярске
Красноярские полицейские получили новые спецавтомобили
В два раза больше домов: в фонде капремонта Красноярского края отчитались о проделанной работе
В Назарове двое студентов получили сроки за угон «Жигулей»
Искать несанкционированные свалки на территории Красноярского края будут из космоса
Кадровые перестановки в администрации Красноярска: пост покинул глава департамента транспорта
Почти 50 000 000 рублей потратит Красноярск на установку шумоизоляционных экранов