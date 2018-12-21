Подростку из Игарки дали 2 года условно за кражу, вымогательство и угрозы

СЕГОДНЯ 11:32 2018-12-21T11:32:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд приговорил к 2 годам условного срока 17-летнего жителя Игарки, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю. Попался парень на вымогательстве: с апреля по июль не давал прохода своему 16-летнему знакомому, требовал с него 1000 рублей, грозил избить. Парень пожаловался правоохранителям. Сумма небольшая, казалось бы. Но это далеко не весь впечатляющий перечень преступлений молодого человека.

- Кроме того, 1 августа этот подросток незаконно проник в квартиру к местной жительнице, откуда тайно похитил бытовую технику на общую сумму 215 тысяч рублей, распорядившись имуществом по своему усмотрению, - рассказали в следствии. - А 7 сентября подросток, встретив на улице 16- летнего потерпевшего, применяя к нему насилие, принуждал его дать показания о своей непричастности к вымогательству денежных средств.

Помимо приговора, подростка ожидают 4 года испытательного срока.