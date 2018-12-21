Деды Морозы на снегоходах собрали 607 000 рублей на подарки школьникам в Приисковом

СЕГОДНЯ 10:52 2018-12-21T11:03:46+03:00

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Блеск и нищета - этот контраст в Приисковом (Хакасия) особенно сильно бросается в глаза: здесь уютные и совтеменные отели - некоторые даже из кедра - соседствуют с бараками. В первых живут туристы - фрирайдеры и снегоходчики, приезжающие со всей страны, чтобы в удольствие покататься; в бараках и стареньких трехэтажках - местные, которые едва сводят концы с концами. Работы-то в поселке кот наплакал. В местной, тоже довольно старенькой, школе учится всего 60 ребятишек. И естественно, роскошью они не избалованы, хотя подарков на Новый год, конечно, тоже хотят. А под Новый год, говорят, что ни пожелается - все всегда произойдет... Вот и это чудо началось с небольшого поста в соцсетях.

В школе всего 60 детей Фото: соцсети

Один из снегоходчиков написал: «Совсем недавно я съездил в увлекательнейшую поездку в Приисковое! Аномальная зона. Поселок просто диких контрастов, адреналина, экстрима и приключений! За день до нашего отъезда меня неудачно выбросило на горе со снегохода, и я провернул коленку (операцию провел самый лучший травматолог нашей республики, который сказал, что мне опять жутко повезло, и я уже через пару месяцев встану даже на лыжи). На следующий день после травмы я, естественно, не смог никуда ехать, но это дало мне возможность побродить по окрестностям. Думаю, не стоит объяснять, как живут люди. В этих старых домах ночью горит свет, и люди топят жилье углем. Нет ни работы, ни перспектив, многие просто спиваются. Но больше всего меня поразила школа. Там учатся всего 60 детей, и они каждый день через огромные сугробы идут за знаниями, а потом ползут через них обратно. Школьный дворник просто не успевает чистить вход и дорожку, потому что заметает все иной раз за минуты. А рядом с ними счастливые ездим мы, обеспеченные люди, и фотографируем все это, чтобы показать друзьям...

Ребят! Все, кто был со мной, и все, кто там сейчас. Поддержите, пожалуйста, мое предложение. Пусть дети в школе напишут письма Деду Морозу. И мы каждое исполним! Поверьте мне, у них совсем другие запросы, не такие, как у наших детей, которые просят iPhone X max на Новый год и часто получают. Каждый из нас за несколько дней отдыха там потратил сумму, большую,чем их родители зарабатывают за год! Давайте организуем. Нам просто нужны эти письма и домашние адреса, куда придут подарки. От каждого из нас! От Деда Мороза!»

И ребятишки написали, чего хотят больше всего, о чем мечтают. Некоторые, правда, по-детски наивно удивлялись: «Разве мне что-то нужно? У меня ведь все есть». А Деды Морозы собрали за сутки 607 000 рублей - даже больше, чем было нужно. И побежали за подарками.