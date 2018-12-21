В Красноярске вырос рынок строительства нового жилья

СЕГОДНЯ 10:11 2018-12-21T10:11:20+03:00

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За текущий год рынок строительства нового жилья в Красноярске значительно прирос, сообщает Красноярскстат. В этом году строительные организации и сами красноярцы построили 787 тысяч квадратных метров жилой площади или 11 689 жилых помещений. Речь не только о квартирах.

Статистики отмечают, что 36 процентов от общего объема введенной в эксплуатацию жилплощади люди строили на собственные и на заемные средства. В квадратных метрах - 283 тысячи. В прошлом году за свой счет красноярцы построили 31 процент от общего объема жилплощади, то есть этот показатель также подрос - на 5 процентов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 102 процента, отмечают в Красноярскстате.

Добавим, что в прошлом году этот рынок, по данным статистиков, падал. Объемы жилищного строительства значительно снизились – на 28,7 процентов по отношению к 2016 году. За прошлый год было сдано 17 800 квартир общей площадью около 1043 квадратных метра.