Выбран 71 двор, который отремонтируют в 2019 году в Красноярске

СЕГОДНЯ 09:38 2018-12-21T09:38:32+03:00

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В Красноярске на 60 миллионов сократили средства, ежегодно выделяемые на ремонт дворов, сообщает пресс-служба администрации города. В будущем году объем инвестиций по программе «Формирование современной городской среды» составит 155,6 миллиона рублей, в этом он составил 215 миллионов рублей. Отметим, что всего за время существования программы уже реконструировано 373 двора на сумму свыше 600 миллионов рублей. В этом году 134 заявки поступило от жителей Красноярска, готовых поучаствовать в проекте, однако отобрана только 71 дворовая территория.

С чем связано снижение инвестиций, в администрации не сообщают. Однако отмечают, что не все желающие поучаствовать в программе готовы выполнять требования федерального проекта: провести общедомовое собрание, подготовительные работы, выбрать дизайн двора, а по возможности - и подготовить проект реконструкции. Соответственно, не все заявки получают одобрение.

- Учитывая объем средств, отбор прошла 71 дворовая территория. В их числе 26 подавших заявки еще в 2017 году, но не попавших в программу ремонта прошлого года, и 45 дворовых территорий отобранных из заявок, поступивших в этом году, - говорят в администрации.