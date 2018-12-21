Тело неизвестного мужчины вытащили из канализации у МВДЦ «Сибирь»

СЕГОДНЯ 08:43 2018-12-21T08:52:38+03:00

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Тело неизвестного бродяги нашли спасатели в канализационном коллекторе у МВДЦ «Сибирь». Об этом сообщили сегодня в КГКУ «Спасатель». Как именно обнаружили мужчину не уточняется, предварительно - спасателей на место происшествия вызвали сотрудники полиции. В данный момент тело мужчины уже извлекли и увезли в морг. В полиции рассказали, что, вероятнее всего, это мужчина без определенного места жительства, и в теплотрассу он забрался, чтобы согреться. Так поступают многие бродяги. Неподалеку от места, где его обнаружили, найден лежак, по-видимому, здесь он провел не один день.

Причины смерти в данный момент устанавливаются. Известно, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Какое количество времени мужчина пролежал в коллекторе мертвым, - также неизвестно. Его возраст и данные устанавливают правоохранители.