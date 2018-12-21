2018-12-21T08:26:53+03:00
Общество

В Красноярске фестиваль «Волшебный лед Сибири» перенесли на февраль

Он включен в культпрограмму Универсиады
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фестиваль пройдет с 23 по 28 февраляФестиваль пройдет с 23 по 28 февраляФото: Мария ЛЕНЦ
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Ежегодный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири», который красноярцы привыкли встречать в январе, перенесен. В администрации Красноярска сообщили, что состоится он в феврале.

Праздник-конкурс намечено провести с 23 по 28 февраля. Известно, что «Волшебный лед Сибири» включен в культурную программу Универсиады. Тема конкурса предполагает полет фантазии и соответствует моменту - «Воплощение побед». При этом обыграть ее предлагается как душе угодно: можно вспомнить триумфы в истории Красноярска, а можно - спортивные победы. Участвовать могут все желающие мастера из любой страны или региона России. Заявок организаторы ждут почти весь январь, их можго подавать до 20-го. Победителей ждут денежные призы: за первое место - 90 тысяч рублей, за второе - 60 тысяч, за третье - 30 тысяч рублей.

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