В Красноярском крае за вредные выбросы начнут привлекать к уголовной ответственности

СЕГОДНЯ 07:52 2018-12-21T08:22:00+03:00

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Минэкологии края и полиция подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют с удвоенной силой бороться с загрязняющими экологию преступниками. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии. Теперь данные мониторинга министерства будут передаваться правоохранителем, которые в части нарушений будут принимать меры. Кроме того, министерства планируют обмен информацией и совместные рейды и рабочие группы. Глава минэкологии Владимир Часовитин надеется, что сотрудничество даст возможность не только штрафовать или приостанавливать работу нарушителей, но и привлекать их к уголовной ответственности.

- Подчеркну, что наша задача не ужесточить порядок, а приучить природопользователей соблюдать требования экологического законодательства, - отметил Часовитин. - Только тогда текущая экологическая ситуация начнет меняться в лучшую сторону.