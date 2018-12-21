2018-12-21T08:22:37+03:00
Общество

В Красноярске появился первый указатель со списком достопримечательностей

Для удобства гостей все названия на карте представлены на двух языках
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Указатели установят в центреУказатели установят в центреФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске начали устанавливать указатели со списком достопримечательностей, сообщают Городские новости. Первый - на перекрестке Карла Маркса и Вейнбаума. Выполнен он из пластика, и на нем имеется карта города, где помечены достопримечательности и маршрут, который к ним ведет.

Для удобства гостей все названия на карте представлены на двух языках, на русском и английском. Более того, чтобы лучше ориентироваться на карте, место, где находится турист, отмечено отдельно, указаны ближайшие остановки общественного транспорта и культурные объекты, которые можно посетить.

Добавим, что в Красноярске уже был опыт установки подобных указателей. Однако их пришлось демонтировать. Выполнены они были из стекла , поэтому всколе их разбили. На этот раз материал выбран не такой хрупкий и более долговечный в расчете на то, что новые указатели простоят значительно дольше.

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