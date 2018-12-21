2018-12-21T07:18:47+03:00
Происшествия

В Красноярском крае поймали черного старателя с золотом на 2,5 миллиона

Мужчину задержали в Северо-Енисейском районе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Золото мужчина вез в машинеЗолото мужчина вез в машинеФото: Мария ЛЕНЦ
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Полицейские при досмотре автомобиля в Северо-Енисейском районе нашли... килограмм природного золота. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. Россыпное золото в пакете находилось под сиденьем неприметной «Лады», за рулем которой был 51-летний ранее судимый мужчина. Естественно, его задержали. И выяснилось, что золото он купил у одного из жителей небольшого поселка поблизости. Тогда силовики нагрянули и к нему. И нашли шлих золота в бане. Вес - 4 килограмма. Помимо этого тут имелся прибор для обогащения золота и деньги - 276 тысяч рублей.

- По результатам проведенного исследования установлено, что изъятый полицейскими материал содержит в общей сложности более 951 гр. химически чистого золота 999 пробы, а также свыше 60 гр химически чистого серебра 999 пробы. Общая стоимость драгоценных металлов составила около 2,5 млн рублей, - гоаорят в полиции.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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