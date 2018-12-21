14-летний подросток спрятался в торговом центре, чтобы ограбить

СЕГОДНЯ 06:54 2018-12-21T06:54:03+03:00

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Подросток в Ачинске решил провернуть ограбление торгового центра ради вейпа. Об этом случае рассказали в Росгвардии. При этом оргабление, судя по всему, 14-летний парень тщательно готовил. Вечером пришел в торговый центр и спрятался, решил ждать, когда все закроется.

А ночью в дежурную часть охраны поступил сигнал «тревога» из закрытого торгового центра. На месте группа задержания к своему удивлению не застала следов взлома - двери и окна были целы. Тогда росгвардейцы по периметру здания выставили охрану и пригласили собственника, чтобы при нем вскрыть объект. А когда осматривали, услышали шум.

14-летний парень спрятался в одной из торговых секций. Специально дождался закрытия и украл принадлежности для вейпа на 10 тысяч рублей. Теперь с подростком работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних полиции. Известно, что это не первый случай, когда парень попадается в руки силовиков: в августе его задерживали за угон автомобиля.