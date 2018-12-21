2018-12-21T06:38:33+03:00
Общество

В конце выходных в Красноярск придут 30-градусные морозы

В ночь на понедельник резко похолодает
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Морозы идутМорозы идутФото: Мария ЛЕНЦ
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Предстоящая неделя в Красноярск придет вместе с 30-градусными морозами, сообщили в краевом гидрометцентре. Так что, утепляйтесь кто как может.

Синоптики обещают, что столбики термометров в Красноярске в ночь на понедельник опустятся до минус 36 градусов. При этом все выходные будут довольно снежными. В субботу, 22 декабря, днем в городе будет относительно тепло, до минус 11 градусов, ночью - до минус 17. Уже в воскресенье станет уще холоднее, до минус 15 градусов - днем, а вот в ночь на понедельник ударит настоящий сибирский мороз.

Спасатели напоминают, что в такие морозы нужно быть предельно осторожными. Одевайтесь теплее, желательно выбрать одежду из натуральных тканей. Если замерзли на улице, зайдите в любой магазин, где можно отогреться. Отправляясь в дорогу на машине, тщательно проверьте ее на исправность, прихватите термос с горячим чаем и теплые пледы.

Единый телефон спасателей: 112

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