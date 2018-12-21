Экс-полицейского отправили в колонию на 3 года за избиение курильщика

СЕГОДНЯ 06:19 2018-12-21T06:20:07+03:00

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В Красноярске вынесли приговор бывшему полицейскому, который превысил должностные полномочия, жестоко избив курильщика. Известно, что осужденный в момент преступления в органах отработал около 3 месяцев.

Произошло все в апреле этого года. Двое полицейских делали обход на Матросова, на пятом этаже одной из многоэтажек они увидели пьяного мужчину с зажженной сигаретой, - это был недавно освободившийся из колонии мужчина, который находился под надзором. Полицейский потребовал у него документы, тот попытался бежать. Но понял, что будет лишь хуже, остановился и поднял руки вверх. Несмотря на то, что мужчина сдался, полицейский жестоко его избил. Медики оценили травмы, как тяжкий вред здоровью. Суд признал его виновным.

- Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года, - сообщили в краевой прокуратуре.