Мужчину без трусов заметили прячущимся внутри остановки в Студгородке

СЕГОДНЯ 05:33 2018-12-21T05:44:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Очевидцы сняли на улице видео с обнаженным мужчиной, - он прятался от вертра внутри теплой остановки в Студгородке. Кадры появились в соцсетях. О том, что его снимают, судя по всему, мужчина знал, однако одеться не поторопился. При этом очевидно, что молодой, видимо, человек находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его пошатывает, на ногах стоит неуверенно. При этом правоохранителей на место ЧП никто не вызывал.

Мужчина, снимающий белье.Видео: соцсети

Напомним, что ранее в администрации Красноярска заявляли, что теплых остановок, в которых можно укрыться от ветра, в городе устанавливать больше не будут, поскольку в них часто видят бездомных, а вандалы их периодически крушат.

Впрочем, конструкции даже при избытке воображения трудно назвать теплыми. Неоднократно говорили об этом и общественники. Единственный их плюс - здесь можно укрыться от ледянного ветра.