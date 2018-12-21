2018-12-21T05:44:01+03:00
Общество

Мужчину без трусов заметили прячущимся внутри остановки в Студгородке

О том, что его снимают, голый, видимо, знал [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Остановкам мешают вандалыОстановкам мешают вандалыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Очевидцы сняли на улице видео с обнаженным мужчиной, - он прятался от вертра внутри теплой остановки в Студгородке. Кадры появились в соцсетях. О том, что его снимают, судя по всему, мужчина знал, однако одеться не поторопился. При этом очевидно, что молодой, видимо, человек находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его пошатывает, на ногах стоит неуверенно. При этом правоохранителей на место ЧП никто не вызывал.

Мужчина, снимающий белье.Видео: соцсети

Напомним, что ранее в администрации Красноярска заявляли, что теплых остановок, в которых можно укрыться от ветра, в городе устанавливать больше не будут, поскольку в них часто видят бездомных, а вандалы их периодически крушат.

Впрочем, конструкции даже при избытке воображения трудно назвать теплыми. Неоднократно говорили об этом и общественники. Единственный их плюс - здесь можно укрыться от ледянного ветра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске появился первый указатель со списком достопримечательностей
В Красноярском крае поймали черного старателя с золотом на 2,5 миллиона
14-летний подросток спрятался в торговом центре, чтобы ограбить
В конце выходных в Красноярск придут 30-градусные морозы
Экс-полицейского отправили в колонию на 3 года за избиение курильщика
В Красноярске заработал после пожара дворец спорта Ярыгина
Студентам в Красноярске на 1,5 тысячи рублей повысят именные стипендии
Усс раскритиковал Еремина за уродливую рекламу в Красноярске
Красноярские полицейские получили новые спецавтомобили
В два раза больше домов: в фонде капремонта Красноярского края отчитались о проделанной работе
В Назарове двое студентов получили сроки за угон «Жигулей»
Искать несанкционированные свалки на территории Красноярского края будут из космоса
Кадровые перестановки в администрации Красноярска: пост покинул глава департамента транспорта
Почти 50 000 000 рублей потратит Красноярск на установку шумоизоляционных экранов