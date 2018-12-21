В Красноярске заработал после пожара дворец спорта Ярыгина

СЕГОДНЯ 04:59 2018-12-21T04:59:32+03:00

Соревнования здесь начнутся уже сегодня с керлинга, а окончатся вольной борьбой Фото: Мария ЛЕНЦ

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Накануне открылся после пожара отремонтированный дворец спорта Ярыгина. Напомним, пожар в здании случился в начале мая, загорелись кабели в шахте лифта. Ущерб был оценен в 1,5 миллиарда рублей. В момент пожара на объекте в завершающую стадию вошли работы по реконструкции, - дворец спорта, как и многие другие, готовят к Универсиаде. Работы вела победившая в торгах компания «Монолитхолдинг», руководство которой заявило, что объект застрахован. Страховая, в свою очередь, произвела выплату. И вот - дворец открывает свои двери.

Как рассказали в руководстве, реконструкция окончена в обозначенные губернатором сроки, а уже с 21 по 25 декабря здесь пройдут тестовые соревнования по керлингу и. турнир Ивана Ярыгина по вольной борьбе. Кстати, гарь после пожара убирали вручную

- Куча народу, несколько клининговых компаний отмывали сутками, говорит директор Сергей Володин. - Плюс мы связались с некоторыми компаниями, которые занимаются химическими реагентами. Они нам посоветовали некоторые полимеры, которые покрывают эту сажу и втягивают. Потом ее очень легко убирать. Поэтому запаха нет.

Во время реконструкции многое изменено: появились дорожки для керлинга, новые кресла на 3,5 тысячи гостей, свет и звуковое оборудование. Сегодня здесь пройдут соревнования по керлингу - кубок России среди женщин.