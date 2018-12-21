Студентам в Красноярске на 1,5 тысячи рублей повысят именные стипендии

СЕГОДНЯ 04:21 2018-12-21T04:21:09+03:00

Их не индексировали 7 лет

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Депутаты Заксобрания решили порабовать студентов и школьников, получающих именные стипендии, небольшой прибавкой. Этот вопрос обсуждали на минувшей сессии парламента края. Известно, что стипендии не повышались 7 лет. Законопроект, согласно регламенту, представили на утверждение губернатору края и обсудили на сессии.

Размер выплаты, правда, для учащихся разных образовательных учреждений будет различным: для студентов вузов стипендия увеличится на 1 500 рублей и составит 8 500 рублей, для студентов профессиональных образовательных организаций - на 900 рублей и составит 4 900 рублей, для школьников - на 300 рублей и составит 1 800 рублей.

Всего на повышение именных стипендий краю потребуется 1,3 миллиона рублей. Губернатор края Александр Усс также поддержал повышение. Закон уже принят в окончательном чтении и в силу вступает с 1 января будущего года.