Усс раскритиковал Еремина за уродливую рекламу в Красноярске

СЕГОДНЯ 04:05 2018-12-21T04:05:59+03:00

Избавиться от незаконной рекламы хотели до конца этого года, но работа еще идет

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На встрече по подведению итогов года губернатор края Александр Усс и мэр Красноярска Сергей Еремин говорили не только о хорошем. Губернатор обрушился с критикой на власти города в связи с недостаточной работой по ликвидации незаконной рекламы.

-На улицах по-прежнему можно встретить много незаконной рекламы, некоторые уродливые плакаты висят даже в центре на Перенсона. Я не понимаю, если реклама незаконная, почему нельзя действовать жёстче, почему переговоры с предпринимателями такие длительные? - задал логичный вопросс Александр Усс, отметив, что даже с ликвидацией павальонов работа в городе шла увереннее и быстрее.

Среди положительных моментов губернатор отметил благоустройтво и ремонт улиц, а также организацию общественных пространств. Что касается незаконной рекламы, то ликвидировать ее должны были до конца этого года,однако, как видим, работа затянется на некоторое время. Добавим, что первым делом от крикливой рекламы освобождают улицы Универсиады.