Красноярские полицейские получили новые спецавтомобили
Красноярские полицейские получили новые спецавтомобили. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции.
Ключи от новых авто во время торжественного предпраздничного развода нарядов сотрудникам вручил главный полицейский региона Александр Речицкий.
- Генерал-лейтенант полиции, обращаясь к личному составу, поздравил всех с наступающим Новым годом, поблагодарил за службу в уходящем 2018 году и отметил, что предстоящий 2019 год ставит перед полицейскими много важных задач, одна из которых – обеспечение безопасности и правопорядка в период проведения Всемирной зимней Универсиады, - комментируют в пресс-службе МУ МВД «Красноярское».
Кроме того, Речицкий вручил награды полицейским: начальнику МУ МВД России «Красноярское» Геннадию Березину медаль «За безупречную службу в МВД» и первые специальные звания среднего начальствующего состава молодым офицерам, а также наградил отличившихся сотрудников почетными грамотами.