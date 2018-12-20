2018-12-20T19:55:04+03:00
Общество

Красноярские полицейские получили новые спецавтомобили

Ключи от авто сотрудникам вручил главный полицейский региона Александр Речицкий
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Ключи от новых авто во время торжественного предпраздничного развода нарядов сотрудникам вручил главный полицейский региона Александр Речицкий. Фото: пресс-служба МУ МВД "Красноярское"Ключи от новых авто во время торжественного предпраздничного развода нарядов сотрудникам вручил главный полицейский региона Александр Речицкий. Фото: пресс-служба МУ МВД "Красноярское"
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Красноярские полицейские получили новые спецавтомобили. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции.

Ключи от новых авто во время торжественного предпраздничного развода нарядов сотрудникам вручил главный полицейский региона Александр Речицкий.

- Генерал-лейтенант полиции, обращаясь к личному составу, поздравил всех с наступающим Новым годом, поблагодарил за службу в уходящем 2018 году и отметил, что предстоящий 2019 год ставит перед полицейскими много важных задач, одна из которых – обеспечение безопасности и правопорядка в период проведения Всемирной зимней Универсиады, - комментируют в пресс-службе МУ МВД «Красноярское».

Кроме того, Речицкий вручил награды полицейским: начальнику МУ МВД России «Красноярское» Геннадию Березину медаль «За безупречную службу в МВД» и первые специальные звания среднего начальствующего состава молодым офицерам, а также наградил отличившихся сотрудников почетными грамотами.

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