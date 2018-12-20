2018-12-20T19:27:56+03:00
Общество

В два раза больше домов: в фонде капремонта Красноярского края отчитались о проделанной работе

Специалисты фонда подвели итоги за уходящий год
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В 2018 году, в сравнении с прошлым годом, в два раза увеличился объём выполненных ремонтовВ 2018 году, в сравнении с прошлым годом, в два раза увеличился объём выполненных ремонтовФото: Мария ЛЕНЦ
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В два раза больше домов: в фонде капремонта Красноярского края отчитались о проделанной работе. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и ЖКХ региона.

Специалисты фонда подвели итоги за уходящий год на заседании попечительского совета.

- По информации фонда, в 2018 году, в сравнении с прошлым годом, в два раза увеличился объём выполненных ремонтов: в прошлом году сданы более 400 домов, за текущий год – порядка 800 многоквартирных домов. Кроме того, по 1120 многоквартирным домам с подрядными организациями заключены контракты и ведутся работы. В этом году выросло и количество подготовленной проектно-сметной документации – с 906 комплектов в прошлом году до 1513 проектов в текущем. Улучшилась работа по привлечению квалифицированных подрядчиков, в результате которой в реестре состоят 347 организаций, в прошлом году их было 221, - прокомментировали в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и ЖКХ региона.

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