2018-12-20T19:21:38+03:00
Общество

В Назарове двое студентов получили сроки за угон «Жигулей»

Одному из парней назначили условное наказание, другому – реальное
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Студент, который был ранее судим, получил за угон реальный срок.Студент, который был ранее судим, получил за угон реальный срок.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Назарове двое студентов получили сроки за угон «Жигулей». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В отдел полиции «Назаровский» пришел мужчина, она написал заявление об угоне машины. Ночью со двора мужчины кто-то угнал его «Жигули», стоимостью 75 000 рублей.

Через некоторое время оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались двое студентов, один из которых ранее уже был судим. На парней завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание которое предусмотрено уголовным кодексом кодексом по этой статье, - пять лет колонии.

- Назаровский городской суд назначил ранее не судимому студенту условное наказание в виде 2 лет, второй молодой человек приговорен к лишению свободы сроком на 2 года 8 месяцев, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

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