20 Дек. 18:49 2018-12-20T18:49:39+03:00

По договору министерства с СФУ, специалисты университета будут вести дистанционное зондирование и делать специальные космоснимки, с помощью которых и станут выявлять горы мусора. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Искать несанкционированные салки на территории Красноярского края будут из космоса. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства экологии и рационального природопользования.

По договору министерства с СФУ, специалисты университета будут вести дистанционное зондирование и делать специальные космоснимки, с помощью которых и станут выявлять горы мусора.

- Первые результаты совместного сотрудничества уже имеются. В рамках договора подготовлено экспертное заключение по образованию несанкционированной свалки отходов лесопиления в Канске. Документ, который подготовлен на основании космоснимков, отражает дату образования и динамику увеличения свалки. Эти данные сопоставимы с началом работы ряда лесопильных производств, расположенных на территории муниципального образования, - комментируют в министерстве.

Представители ведомства уже направили иск в суд в отношении владельцев предприятий, находящихся рядом со свалкой с требованием убрать все накопленные в этом месте отходы.