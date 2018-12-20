20 Дек. 17:08 2018-12-20T17:08:25+03:00

Как говорят в администрации, Дмитрий Петров написал заявление по собственному желанию, а распоряжение о его увольнение датировано вчерашним днем, 19 декабря. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Кадровые перестановки в администрации Красноярска: пост покинул глава департамента транспорта. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Как говорят в администрации, Дмитрий Петров написал заявление по собственному желанию, а распоряжение о его увольнение датировано вчерашним днем, 19 декабря.

Надо сказать, проработал в этой должности Петров не так уж и долго, назначили его на пост главы департамента в начале января нынешнего года. Тогда сообщали о том, что у Дмитрия Петрова очень большой опыт работы в сфере автотранспорта. А сам он говорил, что собирается повышать качество услуг городских пассажирских перевозок. Куда он пойдет теперь, об этом не сообщают.

Пока на должность руководителя департамента назначили временно исполняющего обязанности – им стал Игорь Манченко. До этого Манченко работал также в департаменте транспорта городской администрации, но руководил отделом организации перевозок и дорожного движения.