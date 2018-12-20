20 Дек. 14:04 2018-12-20T14:04:19+03:00

Некоторые СМИ сообщили о том, что выиграла тендер на эти работы скандально известная фирма. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Почти 50 000 000 рублей потратит Красноярск на установку шумоизоляционных экранов. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, такой лот опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно информации о тендере, в краевом центре должны установить в общей сложности более четырех километров шумозащитных экранов. Будут они двух видов цветов – серого и коричневого. Уже известен исполнитель этого госзаказа, компания согласилась выполнить все условия контракта за 49 750 000 рублей, и должна приступить к работам уже с 1 января.

Где именно будут устанавливать шумоизоляцию, не сообщают. Говорят, что адреса точек для монтажа конструкцию выдадут подрядчику. По другим данным, заборы от шума поставят на «Красрабе», от Предмостной до остановки «Нефтебаза».

Также некоторые СМИ сообщили о том, что выиграла тендер на эти работы скандально известная фирма, которая в этом году устанавливала заборы и автобусные остановки, цену которых позже прокуратура признала завышенной.