2018-12-20T13:14:52+03:00
Общество

Столичный город с собственным стилем: в администрации подвели итоги работы по развитию Красноярска

По словам главы региона, Красноярск должен стать одним из лучших городов страны
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Еремин поблагодарил главу края за неравнодушную позицию – благодаря именно ей стали возможными многие изменения. Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаЕремин поблагодарил главу края за неравнодушную позицию – благодаря именно ей стали возможными многие изменения. Фото: пресс-служба администрации Красноярска
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Столичный город с собственным стилем: в администрации города подвели итоги работы по развитию Красноярска в 2018 году. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.

Эти итоги глава Красноярска Сергей Еремин представил губернатору региона Александру Уссу. Еремин поблагодарил главу края за неравнодушную позицию – благодаря именно ей стали возможными многие изменения.

- Мы приступили к созданию образа столичного города со своим уникальным стилем. Вложены не только колоссальные финансовые ресурсы, но и энергия людей. В подготовке к Универсиаде уходящий год – это финиш, однако для Красноярска – это трамплин к новым перспективам развития. Среди ключевых задач – интеграция в инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Красноярск должен стать для жителей всего края «окном» к возможностям, которые может дать цивилизованный, современный мегаполис, - прокомментировал Сергей Еремин.

в этом году в городе выполнили четырехлетнюю программу благоустройства, разработали единый визуальный стиль краевого центра, создали архитектурную подсветку многих зданий и достопримечательностей города.

- Красноярск не на словах, а не деле должен стать одним из лучших городов России. И в исторической перспективе мы можем этого добиться. Наш город этого достоин, учитывая традиции и усилия, которые принимали наши предшественники для его строительства, - прокомментировал Александр Усс.

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