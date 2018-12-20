Столичный город с собственным стилем: в администрации подвели итоги работы по развитию Красноярска
Столичный город с собственным стилем: в администрации города подвели итоги работы по развитию Красноярска в 2018 году. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.
Эти итоги глава Красноярска Сергей Еремин представил губернатору региона Александру Уссу. Еремин поблагодарил главу края за неравнодушную позицию – благодаря именно ей стали возможными многие изменения.
- Мы приступили к созданию образа столичного города со своим уникальным стилем. Вложены не только колоссальные финансовые ресурсы, но и энергия людей. В подготовке к Универсиаде уходящий год – это финиш, однако для Красноярска – это трамплин к новым перспективам развития. Среди ключевых задач – интеграция в инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Красноярск должен стать для жителей всего края «окном» к возможностям, которые может дать цивилизованный, современный мегаполис, - прокомментировал Сергей Еремин.
в этом году в городе выполнили четырехлетнюю программу благоустройства, разработали единый визуальный стиль краевого центра, создали архитектурную подсветку многих зданий и достопримечательностей города.
- Красноярск не на словах, а не деле должен стать одним из лучших городов России. И в исторической перспективе мы можем этого добиться. Наш город этого достоин, учитывая традиции и усилия, которые принимали наши предшественники для его строительства, - прокомментировал Александр Усс.