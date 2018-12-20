20 Дек. 12:56 2018-12-20T12:56:53+03:00

Второй подозреваемый долгое время скрывался, недавно его задержали в столице, сейчас его этапируют в Красноярск. Фото: Мария ЛЕНЦ

Водителю удалось спастись, а нападавших задержали. Одного из них осудили, второго этапируют из столицы

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Мужчина, напавший на трассе под Красноярском с ножом на таксиста, отправится в колонию на 6,5 лет. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

По данным следователей, все произошло в марте этого года. Двое пьяных мужчин вызвали такси и заранее договорились угнать эту машину. Они сказали таксисту отвезти их в Большую Мурту, на трассе попросили остановиться, чтоб покурить на улице, и напали на водителя. Один из мужчин ранил таксиста ножом, водителя выбросили на дорогу и уехали.

К счастью, таксисту удалось спастись, а на мужчин, напавших на него завели уголовное дело. Того, который ранил водителя ножом, задержали раньше – его уже осудили: суд признал его виновным и дал 6,5 лет колонии строгого режима.

Второй подозреваемый долгое время скрывался, недавно его задержали в столице, сейчас его этапируют в Красноярск.