Мужчина, напавший на трассе под Красноярском с ножом на таксиста, отправится в колонию на 6,5 лет
Мужчина, напавший на трассе под Красноярском с ножом на таксиста, отправится в колонию на 6,5 лет. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.
По данным следователей, все произошло в марте этого года. Двое пьяных мужчин вызвали такси и заранее договорились угнать эту машину. Они сказали таксисту отвезти их в Большую Мурту, на трассе попросили остановиться, чтоб покурить на улице, и напали на водителя. Один из мужчин ранил таксиста ножом, водителя выбросили на дорогу и уехали.
К счастью, таксисту удалось спастись, а на мужчин, напавших на него завели уголовное дело. Того, который ранил водителя ножом, задержали раньше – его уже осудили: суд признал его виновным и дал 6,5 лет колонии строгого режима.
Второй подозреваемый долгое время скрывался, недавно его задержали в столице, сейчас его этапируют в Красноярск.