2018-12-20T12:36:27+03:00
Общество

Нового уполномоченного по правам ребенка выбрали в Красноярском крае

Им стала прежний детский омбудсмен Ирина Мирошникова
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В должности детского правозащитника оставили прежнего омбудсмена – Ирину Мирошникову, ее избрали на второй срок. Фото: пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Красноярском краеВ должности детского правозащитника оставили прежнего омбудсмена – Ирину Мирошникову, ее избрали на второй срок. Фото: пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Красноярском крае
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Нового уполномоченного по правам ребенка выбрали в Красноярском крае. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск детского омбудсмена выбирали на прошедшей сегодня, 20 декабря, сессии регионального Законодательного собрания.

В должности детского правозащитника оставили прежнего омбудсмена – Ирину Мирошникову, ее избрали на второй срок.

- Что касается планов на будущее, то, к сожалению, в жизни юных граждан еще остаются проблемы, требующие вмешательства Уполномоченного. Среди них, например, состояние психологической и духовно-нравственной обстановки в школах, недостаточный уровень профессионализма при работе с семьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации, адаптация выпускников детских домов, контроль за обоснованностью изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и другие. Мы по-прежнему будем пропагандировать ответственное родительство, проявлять нетерпимость ко всем формам насилия, принимать меры к безопасности детей, защите их от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, — прокомментировала свое переназначение Ирина Мирошникова.

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