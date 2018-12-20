20 Дек. 12:27 2018-12-20T12:27:41+03:00

Полицейский потребовал, чтобы дебошир успокоился, но тот ударил его в лицо. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае молодому человеку за драку с полицейским дали год условного срока. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

По версии следователей, все случилось в Северо-Енисейском районе. На одной из улиц районного центра участковый заметил пьяного парня, он вел себя агрессивно. Полицейский доставил молодого человека в больницу для медосвидетельствования. Но там он не успокоился, начал всех материть, кричать.

Участковый потребовал, чтобы дебошир успокоился, но тот ударил его в лицо.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей«. На днях суд поставил точку в этом деле - признал молодого человека виновным и назначил ему наказание – один год колонии условно.