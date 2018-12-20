СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-20T11:53:30+03:00

Изначально было восемь кандидатов, но шестеро отказались занимать должность вице-спикеров

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В заксобрании Красноярского края выбрали заместителей председателя. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, голосование за кандидатов на должности вице-спикеров регионального парламента прошло на очередном заседании сегодня, 20 декабря.

Изначально на должности замов председателя законодательного собрания края выдвинули восьмерых человек из состава депутсткого корпуса. Но шестеро отказались претендовать на кресло вице-спикеров. В итоге парламентариям пришлось выбирать из двоих коллег – Сергея Зяблова и Сергея Попова. За Зяблова проголосовали 46 коллег по депутатскому корпусу, за Попова – 43.

В итоге заместителями назначили обоих кандидатов, Сергея Попова назначили первым заместителем председателя ЗС.

Напомним, Сергею Зяблову 61 год, и он является депутатом регионального парламента уже несколько созывов, с 1997 года. Сергею Попову – 43 года, и он занимает депутатское кресло с 2012 года.