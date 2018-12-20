Поваров много не бывает
Издательский дом «Комсомольская правда» представляет самую вкусную новинку этого года – книгу «Страна, за стол!» – удивительное путешествие по праздничным столам нашей страны от Владивостока до Калининграда в компании известных шеф-поваров и рестораторов – участников федерального проекта «Гастрономическая карта России».
Уникальный контент книги подарит Вам идеи для кулинарного вдохновения. Все ли домашние традиции праздничного застолья до сих пор живы в регионах России? Что приготовить на Новый год, 8 марта, на день рождения, юбилей свадьбы или семейное торжество? Какие аутентичные блюда реально сегодня приготовить из современных продуктов? Бонус книги – увлекательные истории про традиции праздничного стола от бывшего Кремлевского повара, Президента национальной Ассоциации кулинаров России Виктора Беляева, президента Федерации рестораторов и отельеров РФ Игоря Бухарова, известных шеф-поваров и кулинарных блогеров.
В нашей новинке Вы встретите:
- 45 уникальных рецептов
- 37 ведущих рестораторов России
- вкусные и полезные блюда
- географию рецептов от Владивостока до Калиниграда
- бонусные рецепты от знаменитых шеф-поваров и кулинарных блогеров
Приобрести новинку «Страна, за стол!» Вы можете на сайте и по телефону (391) 206-96-55.
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