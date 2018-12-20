Поваров много не бывает

СЕГОДНЯ 11:39 2018-12-20T12:02:13+03:00

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Издательский дом «Комсомольская правда» представляет самую вкусную новинку этого года – книгу «Страна, за стол!» – удивительное путешествие по праздничным столам нашей страны от Владивостока до Калининграда в компании известных шеф-поваров и рестораторов – участников федерального проекта «Гастрономическая карта России».

Уникальный контент книги подарит Вам идеи для кулинарного вдохновения. Все ли домашние традиции праздничного застолья до сих пор живы в регионах России? Что приготовить на Новый год, 8 марта, на день рождения, юбилей свадьбы или семейное торжество? Какие аутентичные блюда реально сегодня приготовить из современных продуктов? Бонус книги – увлекательные истории про традиции праздничного стола от бывшего Кремлевского повара, Президента национальной Ассоциации кулинаров России Виктора Беляева, президента Федерации рестораторов и отельеров РФ Игоря Бухарова, известных шеф-поваров и кулинарных блогеров.

В нашей новинке Вы встретите:

- 45 уникальных рецептов

- 37 ведущих рестораторов России

- вкусные и полезные блюда

- географию рецептов от Владивостока до Калиниграда

- бонусные рецепты от знаменитых шеф-поваров и кулинарных блогеров

Приобрести новинку «Страна, за стол!» Вы можете на сайте и по телефону (391) 206-96-55.

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