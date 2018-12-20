СЕГОДНЯ 10:54 2018-12-20T10:54:02+03:00

Сейчас дорожные полицейские выясняют обстоятельства случившегося, им предстоит установить причины аварии. Фото: УГИБДД по краю

Иномарка выехала на встречку и столкнулась с рейсовым ПАЗиком

Изменить размер текста: A A

Очередное ДТП с автобусом на трассе в Красноярском крае: есть погибшие. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону.

По данным дорожных полицейских, авария случилась на 101 км автодороги Минусинск-Кускун. Водитель «Тойоты» по непонятным пока причинам выехал на встречку, где в это время двигался рейсовый ПАЗик (автобус шел по маршруту «Большая Ирба - Курагино»). Водитель ПАЗа пытался уйти от столкновения, вырулил со своей полосы и столкнулся с еще одной легковушкой – «Жигулями» - «семеркой».

В результате аварии погибла 50-летняя женщина – пассажирка «Тойоты», 61-летняя водитель иномарки получила травмы, ее увезли в больницу. Никто из людей, находившихся в автобусе, и людей, ехавших в «Жигулях», не пострадал.

Сейчас дорожные полицейские выясняют обстоятельства случившегося, им предстоит установить причины аварии. По результатам проверки инспекторы примут решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.