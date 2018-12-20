СЕГОДНЯ 10:13 2018-12-20T10:13:26+03:00

В ведомстве снова напомнили о штрафах за незаконную рубку деревьев: до 4 000 рублей для физических лиц и до 300 000 рублей для организаций. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае ловят нелегальных рубщиков елок. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе министерства лесного хозяйства региона

Каждый день инспекторы министерства проверяют лесных участки, расположенные поблизости к населенным пунктам, лесные базары. А вместе с инспекторами ГИБДД досматривают машины, перевозящие ели.

- В преддверии праздников мы уделяем особое внимание проведению разъяснительной работы с местным населением. Жители края должны помнить, что самостоятельно заготавливать новогодние деревья категорически запрещено. Во всех районах края усилено патрулирование и охрана хвойных молодняков. В этом году нам активно помогают общественные лесные инспекторы – представители казачьих обществ. Рекомендуем приобретать ели на елочных базарах, либо в лесничествах, чтобы не нанести ущерб лесному фонду и не испортить себе настроение, – прокомментировал заместитель министра лесного хозяйства края Алексей Большаков.

В ведомстве снова напомнили о штрафах за незаконную рубку деревьев: до 4 000 рублей для физических лиц и до 300 000 рублей для организаций.