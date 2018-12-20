2018-12-20T08:00:54+03:00
Происшествия

Угрожал ножом, украл деньги: полиция Красноярска просит помощи в поиске напавшего на офис микрофинансовой организации

Мужчина забрал у работницы микрозайма 4 000 рублей [фото]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Приметы подозреваемого: на вид около 30-35 лет, рост 185-190 сантиметров, худощавого телосложения. Фото: пресс-служба МУ МВД "Красноярское"Приметы подозреваемого: на вид около 30-35 лет, рост 185-190 сантиметров, худощавого телосложения. Фото: пресс-служба МУ МВД "Красноярское"
Изменить размер текста:

Угрожал ножом, украл деньги: полиция Красноярска просит помощи в поиске напавшего на офис микрофинансовой организации. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции.

По данным оперативников, молодой мужчина напал на офис микрофинансовой организации в Ленинском районе 10 декабря. Он угрожал ножом сотруднице офиса и забрал 4 000 рублей. Сейчас его ищут полицейские, на мужчину завели уголовное дело.

КОНКРЕТНО

Приметы подозреваемого:

На вид около 30-35 лет, рост 185-190 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное европейского типа, бледное, нос прямой, губы тонкие.

Был одет: куртка черная с капюшоном, шапкаматерчатая черная с логотипом «Адидас» белого цвета, брюки черные, матерчатые перчатки белого цвета.

Куда звонить, чтобы сообщить информацию о подозреваемом: 8 923-302-55-71, (391) 249-05-95 или 02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярские полицейские получили новые спецавтомобили
В два раза больше домов: в фонде капремонта Красноярского края отчитались о проделанной работе
В Назарове двое студентов получили сроки за угон «Жигулей»
Искать несанкционированные салки на территории Красноярского края будут из космоса
Кадровые перестановки в администрации Красноярска: пост покинул глава департамента транспорта
Почти 50 000 000 рублей потратит Красноярск на установку шумоизоляционных экранов
Столичный город с собственным стилем: в администрации подвели итоги работы по развитию Красноярска
Мужчина, напавший на трассе под Красноярском с ножом на таксиста, отправится в колонию на 6,5 лет
Нового уполномоченного по правам ребенка выбрали в Красноярском крае
В Красноярском крае молодому человеку за драку с полицейским дали год условного срока
В заксобрании Красноярского края выбрали заместителей председателя
Поваров много не бывает
Очередное ДТП с автобусом на трассе в Красноярском крае: есть погибшие
В Красноярском крае ловят нелегальных рубщиков елок
В Красноярске должник спрятал в карьере технику, чтобы ее не нашли судебные приставы
Стоит как живой: на одном из балконов Красноярска поселился «британский гвардеец»
Водителей свадебного кортежа, перегородивших Николаевский мост в Красноярске, могут оштрафовать на 25 000 рублей
Директора красноярской «Крепости» признали банкротом
В Красноярском крае один детский дом закрыли и два объединили – становится меньше воспитанников
Всем выйти из тени: в центре Красноярска подсветили знаменитый долгострой - высотку КАТЭКа
Ночная аренда делимобилей подорожала в Красноярске
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Новый год 2018-2019 в Красноярске: открытие елки на Театральной площади
За первые два часа работы в Красноярске «Макдональдс» выполнил около сотни заказов
В центре Красноярска появится новый «Музейный комплекс»