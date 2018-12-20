СЕГОДНЯ 08:00 2018-12-20T08:00:54+03:00

Приметы подозреваемого: на вид около 30-35 лет, рост 185-190 сантиметров, худощавого телосложения. Фото: пресс-служба МУ МВД "Красноярское"

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Угрожал ножом, украл деньги: полиция Красноярска просит помощи в поиске напавшего на офис микрофинансовой организации. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции.

По данным оперативников, молодой мужчина напал на офис микрофинансовой организации в Ленинском районе 10 декабря. Он угрожал ножом сотруднице офиса и забрал 4 000 рублей. Сейчас его ищут полицейские, на мужчину завели уголовное дело.

КОНКРЕТНО

Приметы подозреваемого:

На вид около 30-35 лет, рост 185-190 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное европейского типа, бледное, нос прямой, губы тонкие.

Был одет: куртка черная с капюшоном, шапкаматерчатая черная с логотипом «Адидас» белого цвета, брюки черные, матерчатые перчатки белого цвета.

Куда звонить, чтобы сообщить информацию о подозреваемом: 8 923-302-55-71, (391) 249-05-95 или 02.