2018-12-20T09:56:27+03:00
Общество

Стоит как живой: на одном из балконов Красноярска поселился «британский гвардеец»

Необычный рекламный ход придумали в языковой школе на правобережье
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Красный китель, высокая черная меховая шапка, черные брюки – все, как положено по уставу королевской британской гвардии.Красный китель, высокая черная меховая шапка, черные брюки – все, как положено по уставу королевской британской гвардии.Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Красный китель, высокая черная меховая шапка, черные брюки – все, как положено по уставу королевской британской гвардии. Такой необычный «постоялец» в форме гвардейца «поселился» на балконе в одном из номеров профилактория «Сибиряк», что на Щорса в краевом центре. Фото гвардейца «Комсомольской правде»-Красноярск прислали читатели.

Нарядить манекен в форму королевской гвардии придумали в языковой школе, арендующей помещение в профилактории Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

Нарядить манекен в форму королевской гвардии придумали в языковой школе, арендующей помещение в профилакторииФото: Татьяна ПАНТЮШЕВА

- Я когда его увидела впервые, буквально в ступор впала от изумления. Подумала, зачем человек в костюм британской гвардии нарядился. Вроде (это было в начале декабря), до новогодних корпоративов еще далеко…, - рассказывает красноярка Надежда, живущая неподалеку с профилакторием.

Только спустя несколько минут Надежда поняла: на балконе стоит манекен, наряженный в форму.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде»-Красноярск, нарядить манекен в форму королевской гвардии придумали в языковой школе, арендующей помещение в профилактории, для привлечения внимания родителей потенциальных учеников. Правда, работает ли такая необычная реклама, в языковой школе не говорят.

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