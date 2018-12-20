СЕГОДНЯ 07:15 2018-12-20T07:15:22+03:00

В полиции говорят: всех водителей-нарушителей установили. На них завели несколько административных дел. Фото: стоп-кадр.

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Водителей свадебного кортежа, перегородивших Николаевский мост в Красноярске, могут оштрафовать на 25 000 рублей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полка ДПС города.

В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост.Видео проекта http://24oko.ru компании Телекома http://rightside.ru

Напомним, это видео с камер уличного наблюдения появилось в группе «ЧП-Красноярск» в минувший вторник, 18 декабря. На кадрах ролика видно, как свадебный кортеж из дорогих иномарок двигается по четвертому мосту. В определенный момент машины кортежа занимают все полосы проезжей части моста и останавливаются, полностью парализовав движение.

Один из водителей разворачивается и включает задний ход. А пассажиры кортежа, высунувшись в окна и люки снимают все на камеры мобильных. Похоже, этим людям и в голову не пришло, что они кому-то мешают своими выходками.

В полиции говорят: всех водителей-нарушителей установили. На них завели несколько административных дел: за умышленное создание помех в дорожном движении, за отсутствие полиса ОСАГО, за нарушение правил пользования аварийной сигнализацией. Общая сумма штрафов по этим протоколам может составить 25 000 рублей.

Лучше б они эти деньги жениху с невестой подарили….