СЕГОДНЯ 07:01 2018-12-20T07:01:37+03:00

Покупатели написали на руководителей компании заявления в полицию. Получат ли теперь люди назад свои деньги, неизвестно. Фото: Александр СВОЕВСКИЙ

Изменить размер текста: A A

Директора красноярской «Крепости» признали банкротом. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, соответствующее решение вынес арбитражный суд.

Напомним, эта группа компания на протяжении многих лет являлась официальным дилером автомобильных брендов Toyota и Lexus в краевом центре и в столице Хакасии.

Но весной нынешнего года всемирно известный автоконцерн не стал продлевать договор о сотрудничестве с красноярским дилером. Официальная причина для этого такая: «дилер или партнер не отвечает предъявляемым высоким требованиям и стандартам брендов» (цитата из пресс-релиза).

Только заложниками ситуации стали обычные покупатели. В Красноярске и в Хакасии нашлись десятки людей, уже оплативших покупку автомобилей, на свои машины так и не получивших. Покупатели написали на руководителей компании заявления в полицию. Получат ли теперь люди назад свои деньги, неизвестно.